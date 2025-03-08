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Во Владикавказе, Грозном и Ярославле сняли временные ограничения на работу аэропортов

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Ярославля отменили ограничения
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Oleg Znamenskiy/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Владикавказа и Грозного были отменены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения перестали действовать в воздушных гаванях в 07:08 по московскому времени. Меры были введены более чем на три часа. Представитель Росавиации отметил, что сотрудники аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, совершавший рейс в Владикавказ», — говорится в сообщении.

В это же время ограничения перестали действовать в ярославском аэропорту Туношна.

Несколькими часами ранее на территории Северной Осетии был введен режим беспилотной опасности. Глава республики Сергей Меняйло пояснил, что аэропорт Владикавказа закрыт для приема и отправки самолетов, поскольку введен план «Ковер». Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.

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