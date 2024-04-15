Суд в Москве приговорил экс-главу российской IT-компании к 22 годам тюрьмы

Хорошевский суд Москвы приговорил к 22 годам колонии бывшего генерального директора крупнейшей в России IT-компании Merlion Вячеслава Симоненко. Об этом сообщает РИА Новости.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Симоненко Вячеславу Анатольевичу наказание в виде 22 лет колонии строгого режима», — сказал судья.

Симоненко инкриминировались вымогательство, участие в преступном сообществе, дачу взятки, дачу ложных показаний и ложный донос. Виновным он себя не признал, адвокат мужчины просила суд об оправдании.

9 апреля в ходе прений сторон прокурор просил назначить обвиняемому 24 года колонии строгого режима.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в Москве задержали несколько сотрудников одного из управлений ФСБ по подозрению в вымогательстве 5 млрд рублей у руководства компании Merlion за закрытие уголовного дела, которое было возбуждено на основе подставных фактов с целью рейдерского захвата их бизнеса. Подробнее об этом деле читайте в материале «Газеты.Ru».

Компания Merlion — один из крупнейших российских дистрибьюторов на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели.

Ранее суд признал законным приговор сроком 14 лет в колонии основателю Group-IB Илье Сачкову за государственную измену.