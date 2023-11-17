«Требовали 5 млрд рублей»: сотрудников ФСБ задержали по делу Merlion

В Москве задержали несколько сотрудников одного из управлений ФСБ по подозрению в вымогательстве 5 млрд рублей у руководства компании Merlion за закрытие уголовного дела, которое было возбуждено на основе подставных фактов с целью рейдерского захвата их бизнеса. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в кабинетах подозреваемых. Подробнее об этом деле читайте в материале «Газеты.Ru».

Нескольких сотрудников одного из управлений ФСБ, которые курировали деятельность правоохранительных органов, задержали по подозрению в вымогательстве крупной суммы у руководства компании Merlion. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования.

По данным издания, подозреваемые хотели получить 5 млрд рублей от соучредителей компании Merlion за закрытие уголовного дела, которое было возбуждено незаконно. Источник РБК утверждает, что силовиков задержали в начале ноября этого года. В операции участвовали бывший начальник СУ СКР по Северо-Западному округу Москвы Сергей Ромодановский, следователь этого же управления Андрей Жерютин и начальник Хорошевского следственного отдела Рустам Юсупов. О задержании сообщили публично только сейчас.

Дело Merlion

По данным «Ъ», «решальщик» (человек, который связан с органами и за деньги помогает решить проблемы) Виталий Качур и его сын Кирилл — бывший сотрудник Следственного комитета — в 2019 году организовали преступное сообщество (ОПС). Туда вошли другие «решальщики» и сотрудники СКР. В ходе следствия выяснили, что в ОПС также были следователь комитета Алексей Неснов, бывший гендиректор Merlion Вячеслав Симоненко и старший инспектор восьмого отдела управления кадров комитета Александр Киреев.

По версии следствия, злоумышленники хотели посадить совладельцев компании Merlion по ложному обвинению в подготовке покушения и отобрать их бизнес. Члены ОПС планировали получить 15 млрд рублей за непривлечение предпринимателей к уголовной ответственности.

Злоумышленники разработали план, по которому Симоненко обратился в полицию и сказал, что кто-то поджег его частный дом в Красногорске. Полицейские проверили показания мужчины, они не подтвердились, поэтому возбуждать уголовное дело не стали. Тогда Киреев смог добиться пересмотра решения и передать дело следователю Неснову, который уже возбудил дело о покушении и умышленном повреждение чужого имущества в отношении совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова, Алексея Абрамова и топ-менеджера компании Бориса Левина. Их задержали.

В ходе следствия якобы выяснилось, что дом поджег Григорий Жеренов — ветеран боевых действий в Донбассе, который перенес серьезные операции, в том числе ампутацию ноги. Он признался в совершении преступления и сказал, что сжечь семью и дом бывшего гендиректора Merlion Симоненко ему приказал Левин. Когда выяснилось, что донос ложный, Жеренов стал сотрудничать со следствием. Его приговорили к 2,5 года лишения свободы.

Как только бизнесмены оказались в СИЗО, у них стали вымогать по 5 млрд рублей за освобождение. Посредником в передаче денег должен был стать ранее судимый Олег Покровский. В ОПГ также был адвокат Вадим Лялин. Он стал активно защищать бизнесменов и уговаривал их взять вину на себя.

Однако совладельцы Merlion самостоятельно наняли адвокатов, которые смогли добиться передачи дела в центральный аппарат Следственного комитета. Сотрудники правоохранительных органов быстро поняли, что дело сфабриковано. Бизнесменов отпустили, а членов ОПГ арестовали, однако часть из них успела сбежать за границу.

С чего все началось

Как сообщал Forbes, между бизнесменами и бывшим гендиректором Merlion Симоненко был конфликт. Осенью 2014 года в компании стали пропадать деньги. Провести проверку поручили топ-менеджеру Левину. Он сообщил Абрамову, Карчеву и Мангутову, что Симоненко перевел со счетов компании на свой личный счет за границей около $10 млн.

Симоненко отрицает все обвинения. Он уверяет, что в тот момент у него не было заграничных счетов. Симоненко считает, что конфликт между ним и руководством возник, когда компания столкнулась с финансовыми трудностями. По его словам, в конце 2014 года Федеральная налоговая служба (ФНС) провела проверку Merlion и выяснила, что компания задолжала государству около 1 млрд рублей. Однако компания эту информацию не подтвердила. В то время Карчаев также столкнулся с проблемами, так как его банки отправили на санацию. Симоненко утверждает, что руководство компании забрало акции почти у всех «топов» под предлогом обвинений в хищении денежных средств, чтобы закрыть долги.

По словам бывшего сотрудника Merlion, он хранил на счетах компании $5 млн. Когда Симоненко уволили, он попросил вернуть деньги, но ему заплатили только $400 000. По версии адвокатов бизнесменов, соучредители не должны были выплачивать никакой компенсации, помимо заработной платы. Однако они решили отдать Симоненко $5 млн, так как он 18 лет проработал в компании. Когда сотрудник не прошел тест на полиграфе с вопросами о хищении денежных средств, выплаты приостановили. Симоненко успели перечислить только $500 000. Тогда он стал угрожать бизнесменам «незаконным уголовным преследованием с использованием его связей в правоохранительных органах».

Дом Симоненко поджигали еще в сентябре 2015 года. Новое заявление он написал лишь в 2019 году, именно оно и дало ход ложному уголовному делу.