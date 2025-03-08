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СМИ: в деле блогера Митрошиной не было смягчающих обстоятельств

РИА Новости: в деле блогера Митрошиной отсутствовали смягчающие обстоятельства
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alexandramitroshina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В уголовном деле блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в неуплате налогов, отсутствовали смягчающие обстоятельства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

В материалах говорилось о том, что «соцзначимость выполняемых налогоплательщиком работ» не является обстоятельством, смягчающим ответственность. Кроме того, довод Митрошиной, что она совершила правонарушение впервые, не был принят в качестве смягчающего ответственность, отметило агентство.

В суде добавили, что в интернете курсы Митрошиной не позиционируются как образовательные мероприятия.

Накануне сообщалось, что блогера Митрошину задержали на территории Краснодарского края по делу об отмывании денежных средств.

Следственный комитет России обвиняет Митрошину в нарушении пункта «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

До начала своей блогерской деятельности девушка занималась автожурналистикой.

Ранее Митрошина уверяла фанатов, что начала жизнь с нуля.

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