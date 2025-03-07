Задержанная блогер Митрошина уверяла фанатов, что начала жизнь с нуля

Блогер Митрошина до задержания утверждала, что начала жизнь с нуля

Блогер Александра Митрошина, задержанная в Краснодарском крае, незадолго до этого уверяла фанатов о начале новой жизни. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Хочу легализовать блогерство», «я не бежала в Дубай от налоговой», «я первая, кого ведет СК» и другие золотые скрины из сторис и постов Саши Митрошиной. Последние 1,5 года она уверяла подписчиков, что выплатила все налоговые штрафы, а свою финансовую жизнь начинает с нуля», — говорится в публикации.

Mash отмечает, что блогер, вероятно, забыла, что выплата штрафов не отменяет ответственности за дробление бизнеса.

До этого сообщалось, что блогершу Александру Митрошину задержали на территории Краснодарского края по делу об отмывании денежных средств.

Следственный комитет России (СК РФ) обвиняет Митрошину в нарушении п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

До начала своей блогерской деятельности девушка занималась автожурналистикой.

Ранее блогер Митрошина заливисто посмеялась над неуплатой налогов на видео.