Застрявшего в подвальной решетке бездомного кота спасли в российском регионе

В Тверской области сотрудники экстренных служб спасли кота, который застрял в подвальной решетке. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в городе Кимры. Бездомный кот застрял головой в решетке окна подвала и не смог самостоятельно выбраться.

На помощь животному пришли сотрудники экстренных служб, которые вызволили его из западни. После этого неравнодушный мужчина забрал кота себе.

До этого в городе Снежное в Донецкой народной республике сотрудники экстренных служб спасли щенка, который провалился в двухметровый коллектор и жалобно выл. Прохожие услышали это и вызвали на место сотрудников экстренных служб. Спасатели отодвинули бетонную крышку люка, а затем спустились и вызволили животное из западни.

Ранее петербургский водитель мусоровоза спас новорожденного щенка, найденного в отходах.