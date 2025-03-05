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В ДНР из двухметрового коллектора спасли щенка, который провалился и жалобно выл

В ДНР спасли щенка, который провалился в двухметровый коллектор
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МЧС России

В ДНР сотрудники экстренных служб спасли щенка, который провалился в двухметровый коллектор. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в городе Снежное. Прохожие услышали из коллектора жалобный вой и вызвали спасателей.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб отодвинули бетонную крышку люка, а затем спустились туда на глубину в два метра. Оттуда они достали щенка.

До этого в Петербурге во время выгрузки отходов спасли новорожденного щенка, которого выбросили в мусор. Водитель спецтехники назвал тех, кто выбросил животное в помойку, извергами. Животное отогрели в кабине мусоровоза и он вместе с водителем отправился заканчивать смену. Ему начали искать ответственного и любящего хозяина.

Ранее бездомная собака принесла своего болеющего щенка в ветклинику.

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