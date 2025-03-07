Теплый пол загорелся и чуть не спалил дом в российском регионе

В Коми дом чуть не сгорел из-за теплого пола

В Республике Коми теплый пол стал причиной пожара в доме. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в поселке Койдин. В одном из жилых домов в темное время суток, когда семья спала, загорелся теплый пол. В помещении сработал пожарный извещатель, который разбудил отца семейства.

Мужчина сразу же позвонил в пожарную охрану и эвакуировал из дома всю семью. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. В тушении задействовали семь пожарных и две единицы спецтехники.

До этого в Тверской области сотрудники экстренных служб спасли из пожара четверых детей в возрасте полутора, трех, четырех и шести лет, а также одного взрослого. Всех пострадавших передали врачам. На место направили вертолет Ми-8, чтобы транспортировать двух пострадавших детей в областную больницу в Твери.

Ранее полицейские спасли рыбака, провалившегося под лед в российском регионе.