Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Теплый пол загорелся и чуть не спалил дом в российском регионе

В Коми дом чуть не сгорел из-за теплого пола
close
МЧС России

В Республике Коми теплый пол стал причиной пожара в доме. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в поселке Койдин. В одном из жилых домов в темное время суток, когда семья спала, загорелся теплый пол. В помещении сработал пожарный извещатель, который разбудил отца семейства.

Мужчина сразу же позвонил в пожарную охрану и эвакуировал из дома всю семью. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. В тушении задействовали семь пожарных и две единицы спецтехники.

До этого в Тверской области сотрудники экстренных служб спасли из пожара четверых детей в возрасте полутора, трех, четырех и шести лет, а также одного взрослого. Всех пострадавших передали врачам. На место направили вертолет Ми-8, чтобы транспортировать двух пострадавших детей в областную больницу в Твери.

Ранее полицейские спасли рыбака, провалившегося под лед в российском регионе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами