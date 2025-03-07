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Четверых детей и одного взрослого спасли из пожара в российском регионе

В Тверской области из пожара спасли четверых детей и одного взрослого

В Тверской области сотрудники экстренных служб спасли из пожара пятерых человек. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в городе Конаково. В одном из домов произошло возгорание в квартире на первом этаже. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб спасли четверых детей в возрасте полутора, трех, четырех и шести лет, а также одного взрослого.

Всех пострадавших передали врачам. На место направили вертолет Ми-8, чтобы транспортировать двух пострадавших детей в областную больницу в Твери. Подробной информации об их состоянии не поступало.

Возгорание ликвидировано. К тушению пожара привлекли 23 сотрудника экстренных служб, а также восемь единиц техники.

До этого в Красноярске шестилетний мальчик решил поиграть с зажигалкой и спалил квартиру вместе с собой. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали огонь на площади в 10 квадратных метров.

Ранее россиянин оставил обогреватель без присмотра и спалил дом.

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