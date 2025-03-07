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Дети порезали мальчику-инвалиду руку на крыльце школы в Петербурге

78.ru: в Петербурге дети порезали руку мальчику-инвалиду на крыльце школы
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Mark_KA/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге шестиклассники канцелярским ножом порезали руку мальчику-инвалиду на крыльце школы. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на территории одной из школ в Выборгском районе. Учащиеся шестого класса вооружились канцелярским ножом и порезали руку 15-летнему юноше-инвалиду.

Предположительно, причиной проявления агрессии могла стать инвалидность мальчика по зрению. Родители пострадавшего школьника намерены обратиться за помощью в правоохранительные органы.

До этого стала известна предварительная причина нападения юноши с ножом на школьников в Краснодаре. Предварительно, в учебном заведении кто-то включил музыку. Это якобы не понравилось 14-летнему молодому человеку, поэтому он достал нож и ударил хозяина колонки. Помимо включившего технику юноши пострадали и те, кто разнимал драку.

Ранее в Липецке школьник едва не истек кровью, порезавшись о разбитое стекло.

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