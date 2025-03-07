Россиянин решил порадовать возлюбленную и привел в квартиру коня

В Нижегородской области мужчина решил порадовать избранницу и привел в квартиру коня. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

Все случилось в одном из многоквартирных домов на Мончегорской улице. Мужчина решил удивить возлюбленную и привел домой коня. Россиянина с животным в подъезде сняли на видео. Он уверяет, что нашел коня возле алкомаркета.

До этого в Челябинской области спасатели вызволили лошадь, провалившуюся под лед на водохранилище. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб при помощи бензопилы пропилили лед и освободили животному дорогу к суше. Усилиями десяти человек лошадь на носилках вынесли из воды — она окоченела и не могла передвигаться самостоятельно. Ей оказали первую помощь и помогли встать на ноги. Хозяин животного поблагодарил спасателей за помощь и поддержку.

Ранее в Приморье отловили нападавшего на лошадей тигра.