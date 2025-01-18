В российском регионе спасли лошадь, провалившуюся под лед на водохранилище

В Челябинской области спасли лошадь, провалившуюся под лед на водохранилище

В Челябинской области спасатели вызволили лошадь, провалившуюся под лед на водохранилище. Об этом сообщает ПСС региона.

По информации службы, инцидент произошел на водохранилище «Попов брод», расположенном в нескольких километрах от города Карталы. Рыбаки сообщили в экстренные службы, что там под лед провалилась лошадь.

Прибывшие на место спасатели при помощи бензопилы пропилили лед и освободили животному дорогу к суше. Усилиями десяти человек лошадь на носилках вынесли из воды — она окоченела и не могла передвигаться самостоятельно. Ей оказали первую помощь и помогли встать на ноги.

Хозяин поблагодарил спасателей за помощь и поддержку. После случившегося животное не потеряло аппетит, она с удовольствием принялась жевать сено. После этого лошадь самостоятельно пошла домой за хозяином.

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