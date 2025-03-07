Дело украинского националиста Пановского направлено в суд

Уголовное дело против украинского националиста Тодора Пановского, обвиняемого в атаке на консульство России в Одессе, передано в суд. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

«В суд направлено уголовное дело по обвинению украинского националиста Тодора Пановского», — отметили в ведомстве.

Следственные органы уточнили, что Пановскому предъявлено обвинение в нападении на помещения лиц, пользующихся международной защитой, с целью ухудшения международных отношений. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В ходе своей атаки обвиняемый повредил имущество консульства и бросил огнеопасные фаеры на его территорию.

7 марта Следственный комитет России сообщил о предъявлении заочного обвинения в терроризме командиру 19-й ракетной бригады ВСУ («Святая Варвара») полковнику Ростиславу Карпуше. Следствие считает, что 23 июня 2024 года Карпуша отдал приказ об обстреле пляжа в Севастополе кассетными боеприпасами, в результате которого множество людей, включая детей, получили ранения.

Ранее суд отправил в колонию двух военных ВСУ, которые вторглись в Курскую область.