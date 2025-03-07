СК РФ обвинил командира ВСУ Карпуша в обстреле пляжа в Севастополе

Командира ВСУ Ростислава Карпуша заочно обвинили в теракте в Крыму

Следственный комитет России (СКР) сообщил о заочном предъявлении обвинения в терроризме командиру 19-й ракетной бригады ВСУ («Святая Варвара») полковнику Ростиславу Карпуше. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«На рабочем совещании Председателю СК России доложено о предъявлении обвинения в совершении террористического акта командиру 19-й ракетной бригады «Святая Варвара» Вооруженных сил Украины полковнику Ростиславу Карпуше», — говорится в публикации.

Следствие считает, что 23 июня 2024 года Карпуша отдал приказ об обстреле пляжа в Севастополе, в результате которого множество людей, включая детей, получили ранения различной степени тяжести из-за взрыва кассетных боеприпасов.

В феврале наемника из Грузии Геле Хозреванидзе заочно осудили за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. По данным суда, в 2022 году Хозреванидзе вступил в украинское вооруженное формирование. Он прошел подготовку, ему выдали личное огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение.

Ранее суд отправил в колонию двух военных ВСУ, которые вторглись в Курскую область.