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Блогер Митрошина скрывалась от следствия

ТАСС: блогер Митрошина скрывалась от следствия и была объявлена в розыск
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alexandramitroshina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Александра Митрошина избегала контактов со следствием и была объявлена в федеральный розыск, ее задержали в аэропорту Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

«Фигурантка уголовного дела скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск. Сегодня сотрудниками полиции она была задержана в аэропорту г. Сочи», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что блогершу Александру Митрошину задержали на территории Краснодарского края по делу об отмывании денежных средств.

Следственный комитет России (СК РФ) обвиняет Митрошину в нарушении п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

До начала своей блогерской деятельности девушка занималась автожурналистикой.

Ранее сообщалось, что Митрошина уверяла фанатов, что начала жизнь с нуля.

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