Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин ударил сына штангой от шторы за то, что тот играл и не ложился спать

В Калининграде отец ударил сына штангой от шторы из-за компьютерных игр
close
Freepik

В Калининграде мужчина ударил сына штангой из-за того, что тот играл в компьютерные игры и не ложился спать. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Инцидент произошел, когда 16-летний подросток засиделся за компьютером, играя в игры, и разбудил своего отца. Родитель потребовал, чтобы сын укладывался, но тот не послушал.

После этого мужчина взял телескопическую штангу от шторы в душе и ударил ею сына по голове. В результате подросток попал в больницу, медики диагностировали у него сотрясение мозга. Несовершеннолетнего поместили в отделение нейрохирургии.

До этого стало известно, что в Дагестане мужчину обвинили в систематических жестоких избиениях жены и четверых детей. Домашний тиран осуществляет насилие над семьей каждую ночь.

Ранее россиянин избил обидчика матери металлическим прутом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами