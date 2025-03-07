Россиянин ударил сына штангой от шторы за то, что тот играл и не ложился спать

В Калининграде мужчина ударил сына штангой из-за того, что тот играл в компьютерные игры и не ложился спать. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Инцидент произошел, когда 16-летний подросток засиделся за компьютером, играя в игры, и разбудил своего отца. Родитель потребовал, чтобы сын укладывался, но тот не послушал.

После этого мужчина взял телескопическую штангу от шторы в душе и ударил ею сына по голове. В результате подросток попал в больницу, медики диагностировали у него сотрясение мозга. Несовершеннолетнего поместили в отделение нейрохирургии.

До этого стало известно, что в Дагестане мужчину обвинили в систематических жестоких избиениях жены и четверых детей. Домашний тиран осуществляет насилие над семьей каждую ночь.

Ранее россиянин избил обидчика матери металлическим прутом.