Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин избил обидчика матери металлическим прутом

В Саратове мужчина избил обидчика матери металлическим прутом
close
Depositphotos

В Саратове 45-летнего мужчину подозревают в избиении 25-летнего обидчика его матери металлическим прутом. Об этом со ссылкой на городскую полицию сообщает saratov.aif.ru.

Инцидент произошел на Технической улице. Предварительно, мужчина избил незнакомца металлическим прутом по телу. Он сделал это из-за того, что последний грубо толкал его мать в магазине — сын женщины решил вступиться и напал.

Пострадавшего осмотрели врачи. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Подозреваемого в избиении задержали сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка отпустили мужчину под подписку о невыезде.

Ранее в Крыму турист проломил таксисту голову бутылкой шампанского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами