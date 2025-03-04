Россиянин избил обидчика матери металлическим прутом

В Саратове 45-летнего мужчину подозревают в избиении 25-летнего обидчика его матери металлическим прутом. Об этом со ссылкой на городскую полицию сообщает saratov.aif.ru.

Инцидент произошел на Технической улице. Предварительно, мужчина избил незнакомца металлическим прутом по телу. Он сделал это из-за того, что последний грубо толкал его мать в магазине — сын женщины решил вступиться и напал.

Пострадавшего осмотрели врачи. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Подозреваемого в избиении задержали сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка отпустили мужчину под подписку о невыезде.

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