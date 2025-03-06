Мужчина каждую ночь жестоко избивал жену и четверых детей в Дагестане

В Дагестане мужчину обвинили в систематических избиениях жены и четверых детей

В Дагестане мужчину обвинили в систематических жестоких избиениях жены и четверых детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Нетипичная Махачкала».

Все случилось в населенном пункте Карланюрт Хасавюртовского района. Мужчина систематически истязает свою супругу и четверых детей, жестоко избивая их. Отмечается, что больше всего достается десятилетнему сыну россиянина. Домашний тиран осуществляет насилие над семьей каждую ночь.

Брат супруги тирана в результате забрал ее вместе с детьми из дома и избил зятя. Однако местные жители требуют наказать агрессора. Его жена опасается мести и не обращается в правоохранительные органы.

Ситуацией заинтересовались в СУ СК России по региону. Сотрудники правоохранительных органов организовали доследственную проверку по факту случившегося. В данный момент детали и обстоятельства происходящего устанавливаются.

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