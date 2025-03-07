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Россиянка криком прогнала белого медведя, пришедшего за треской на Новой Земле

На Новой Земле россиянка криком прогнала белого медведя, пришедшего за треской

На Новой Земле белый медведь пришел за треской, но его криком прогнала россиянка. Об этом сообщает Telegram-канал «Радио Sputnik».

Инцидент произошел на станции, куда зверь пришел за треской, которая хранится там с прошлого года. Метеоролог рассказала, что медведь пытался пробраться в пристройку. Она сняла его на камеру и прогнала криками.

«Ты задолбал, ушел отсюда! Бегом отсюда пошел!» — крикнула россиянка.

До этого в зоопарке Перми у пары белых медведей, которые находятся под опекой «Роснефти», впервые родился медвежонок. Белый медведь занесен в Красную книгу РФ из-за угрозы уничтожения, а также в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и имеет статус исчезающего вида. Общая численность полярного медведя в России составляет порядка 4 тыс. особей.

Ранее супруги отбились от ворвавшегося в их дом медведя.

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