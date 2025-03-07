Россиянка криком прогнала белого медведя, пришедшего за треской на Новой Земле

На Новой Земле белый медведь пришел за треской, но его криком прогнала россиянка. Об этом сообщает Telegram-канал «Радио Sputnik».

Инцидент произошел на станции, куда зверь пришел за треской, которая хранится там с прошлого года. Метеоролог рассказала, что медведь пытался пробраться в пристройку. Она сняла его на камеру и прогнала криками.

«Ты задолбал, ушел отсюда! Бегом отсюда пошел!» — крикнула россиянка.

До этого в зоопарке Перми у пары белых медведей, которые находятся под опекой «Роснефти», впервые родился медвежонок. Белый медведь занесен в Красную книгу РФ из-за угрозы уничтожения, а также в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и имеет статус исчезающего вида. Общая численность полярного медведя в России составляет порядка 4 тыс. особей.

Ранее супруги отбились от ворвавшегося в их дом медведя.