Супруги отбились от ворвавшегося в их дом медведя

В США супруги отбились от черного медведя, который проник в их дом. Об этом они рассказали в интервью AmmoLand.

Инцидент произошел 20 мая 2022 года, когда Чад и Лейси Лиске готовились ко сну в своем доме недалеко от Медфорда, штат Висконсин. На ночь они убирали с улицы кормушку для птиц, так как за две недели до этого ее снес медведь, но в тот вечер она вновь привлекла хищника. Он подошел к дому и воспользовался открытым окном с одной лишь сеткой, чтобы проникнуть внутрь. В следующее мгновение 113-килограммовый зверь оказался в гостиной.

«Жена успела отойти, а я вступил в схватку с медведем, когда он встал на задние лапы. Я помню, что медведь был примерно одного роста со мной, так как во время схватки мы стояли лицом к лицу. Моя жена кричала: «Что нам делать?», а я кричал: «Бери ружье!» Сразу же мои мысли переключились на защиту жены и детей любой ценой. Я принял решение схватить правой рукой нижнюю челюсть открытой пасти медведя. Я верил, что если смогу контролировать голову, то смогу контролировать и тело медведя. Помню, как медведь укусил меня за правую руку, и я услышал хрустящий звук», — вспоминает Чад.

Пока он боролся с медведем на полу, Лейси пыталась вспомнить код от сейфа с оружием в их спальне. Муж пытался ей подсказать, но запаниковавшая женщина услышала только часть кода, поэтому побежала на кухню и схватила два ножа, а затем ударила медведя, стоявшего к ней боком. Это позволило Чаду выбраться из его хватки, и он побежал в спальню, где достал из сейфа свой 9-миллиметровый пистолет. За это время животное укусило женщину в правое предплечье, но мужчина успел вернуться и выстрелить ему в голову. Пуля попала в цель, и зверь рухнул посреди коридора. Раненые супруги позвонили в 911, чтобы вызвать полицию и скорую помощь.

«Мы рады, что наши травмы оказались незначительными по сравнению с тем, чем они могли бы быть. Моя жена получила укус в правое предплечье. Я получил укусы в правую руку, правый бицепс, левое предплечье, левое плечо, различные царапины и небольшую рваную рану на левой стороне головы. Мы также очень рады, что трое наших детей в это время спали в кроватях, а один остался на ночь у друга», — заключил отец семейства.

Ранее в Калифорнии мужчина вернулся в дом после пожара и увидел, что там поселился медведь.