Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Супруги отбились от ворвавшегося в их дом медведя

В США медведь проник в дом к супружеской паре и поплатился жизнью
close
AmmoLand.com Shooting Sports News

В США супруги отбились от черного медведя, который проник в их дом. Об этом они рассказали в интервью AmmoLand.

Инцидент произошел 20 мая 2022 года, когда Чад и Лейси Лиске готовились ко сну в своем доме недалеко от Медфорда, штат Висконсин. На ночь они убирали с улицы кормушку для птиц, так как за две недели до этого ее снес медведь, но в тот вечер она вновь привлекла хищника. Он подошел к дому и воспользовался открытым окном с одной лишь сеткой, чтобы проникнуть внутрь. В следующее мгновение 113-килограммовый зверь оказался в гостиной.

«Жена успела отойти, а я вступил в схватку с медведем, когда он встал на задние лапы. Я помню, что медведь был примерно одного роста со мной, так как во время схватки мы стояли лицом к лицу. Моя жена кричала: «Что нам делать?», а я кричал: «Бери ружье!» Сразу же мои мысли переключились на защиту жены и детей любой ценой. Я принял решение схватить правой рукой нижнюю челюсть открытой пасти медведя. Я верил, что если смогу контролировать голову, то смогу контролировать и тело медведя. Помню, как медведь укусил меня за правую руку, и я услышал хрустящий звук», — вспоминает Чад.

Пока он боролся с медведем на полу, Лейси пыталась вспомнить код от сейфа с оружием в их спальне. Муж пытался ей подсказать, но запаниковавшая женщина услышала только часть кода, поэтому побежала на кухню и схватила два ножа, а затем ударила медведя, стоявшего к ней боком. Это позволило Чаду выбраться из его хватки, и он побежал в спальню, где достал из сейфа свой 9-миллиметровый пистолет. За это время животное укусило женщину в правое предплечье, но мужчина успел вернуться и выстрелить ему в голову. Пуля попала в цель, и зверь рухнул посреди коридора. Раненые супруги позвонили в 911, чтобы вызвать полицию и скорую помощь.

«Мы рады, что наши травмы оказались незначительными по сравнению с тем, чем они могли бы быть. Моя жена получила укус в правое предплечье. Я получил укусы в правую руку, правый бицепс, левое предплечье, левое плечо, различные царапины и небольшую рваную рану на левой стороне головы. Мы также очень рады, что трое наших детей в это время спали в кроватях, а один остался на ночь у друга», — заключил отец семейства.

Ранее в Калифорнии мужчина вернулся в дом после пожара и увидел, что там поселился медведь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами