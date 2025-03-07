Девушка-подросток избила знакомую в российском учебном заведении

В Пермском крае девушка избила знакомую в учебном заведении

В Пермском крае 17-летняя девушка избила 16-летнюю знакомую в учебном заведении. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 5 марта в учебном учреждении, расположенном в поселке Зюкайка Верещагинского городского округа. Инцидент попал в объектив камеры, видео попало в соцмедиа. Причины конфликта, случившегося между несовершеннолетними, не уточняются.

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались инцидентом и организовали по факту случившегося процессуальную проверку. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства нанесения побоев несовершеннолетней.

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