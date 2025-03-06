Шеф-повар московского ресторана избил подчиненную на рабочем месте

РЕН ТВ: в Москве шеф-повар ресторана избил подчиненную на рабочем месте

В Москве мужчина избил подчиненную на рабочем месте. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ресторане, расположенном на улице Усачева. Шеф-повар заведения и его подчиненная поссорились, и в результате мужчина избил подопечную прямо на рабочем месте. Что стало причиной конфликта, произошедшего между ними, не уточняется.

После случившегося пострадавшая сотрудница ресторана обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и ушибы головы.

Девушка написала заявление в полицию по факту случившегося. Стражи порядка организовали проверку.

До этого россиянин костылем избил рабочего, который отказался делать ему ремонт в гараже. Пострадавший потерял сознание, нападавший скрылся.

Ранее пятеро подростков избили и изнасиловали девушку в туалете ночной электрички в Подмосковье.