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Стало известно число пострадавших при обрушении сидений в цирке в Самарской области

ТАСС: пять человек пострадали при обрушении сидений в цирке в Самарской области
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Дрессировщица Таисия Обручешникова

Пятеро человек, в том числе трое детей, получили травмы при обрушении зрительских сидений в передвижном цирке «Скиф» в населенном пункте Нефтегорск Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

ЧП произошло во время представления. Всего на зрительный местах находились примерно 20 человек, рассказали агентству.

Об обрушении трибун в цирке вечером 7 марта сообщил Telegram-канал «112». По словам журналистов, на выступление пришли 350 зрителей, и в какой-то момент вместе с трибуной упали 20 человек — с высоты трех метров.

Другой инцидент в цирке произошел 14 июля. В Ростове-на-Дону один из артистов цирка Демидовых сорвался с высоты во время выполнения номера. Он передвигался по тросу, натянутому между двумя цирковыми башнями. Позже мужчина потерял равновесие и упал. Как сообщили в управлении СК по Ростовской области, после инцидента акробат был доставлен в больницу, спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге младенец получил травму головы из-за перевернувшего коляску верблюда.

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