В Петербурге младенец получил травму головы из-за перевернувшего коляску верблюда

78.ru: в Петербурге верблюд на гуляниях перевернул коляску с младенцем

В Петербурге девятимесячного ребенка госпитализировали после гуляний, посвященных Масленице. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Соборном сквере в Пушкине. Во время праздника верблюд перевернул коляску, в которой находилась девочка. Прибывшие на место медики направили пострадавшую в больницу, у нее диагностировали черепно-мозговую травму.

«Гости мероприятия отметили, что животное бесхозное», – сообщается в публикации.

До этого в Нефтекамске молодые люди украли верблюда у цирка. Артисты отметили последнее выступление в городе и заснули, подростки тем временем похитили животное и прошлись с ним по улицам, снимая происходящее на видео. После прогулки верблюда вернули.

Глава цирка узнал о произошедшем из социальных сетей. Он написал заявление в полицию, но его не сразу приняли, так как молодые люди «просто подурачились».

Ранее москвич вышел на прогулку с верблюдом и оленем и попал на видео.