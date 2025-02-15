В Польше сообщили о депортации россиянина, подозреваемого в диверсиях

Премьер Польши Туск сообщил о депортации россиянина из Боснии и Герцеговины

В Польшу из Боснии и Герцеговины депортировали россиянина, которого якобы подозревают «в координации диверсионных актов». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Россиянину инкриминируют «координацию диверсионных актов, направленных против Польши, США и других союзников», отметил Туск. По его словам, мужчина скрывался в Боснии и Герцеговине. После депортации в Польшу его арестовал суд, добавил премьер.

10 января сообщалось, что в Польше 18-летнего гражданина Канады осудили на восемь месяцев тюремного заключения за предполагаемую работу на российскую разведку. Согласно заявлению польской прокуратуры, канадец якобы был завербован в Донецке и получил задание собирать и передавать российским спецслужбам данные о военном потенциале Польши и персонале, служащем в польской армии.

Суд вынес наказание, которое оказалось менее строгим, чем предписано предполагаемой статьей обвинения, и учел время, проведенное им в предварительном заключении с 23 мая 2024 года в качестве отбывания части приговора.

Ранее в Польше «потеряли» осужденных за шпионаж в пользу РФ.