Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Анапе произошел новый выброс мазутной крошки

РИА Новости: мазутную крошку выбросило на береговой линии в Анапе
close
Оперативный штаб - Краснодарский край

Повторные незначительные выбросы мелкой фракции мазута зафиксированы по всей береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенская в Анапе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

«Мазутную крошку выбросило по всей береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенская», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что новые фрагменты нефтепродуктов собирают в первую очередь.

До этого в пресс-службе МЧС России сообщили, что были зафиксированы участившиеся случаи точечных выбросов мазута по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы.

15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях. В результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылилось в Черное и Азовское моря, его начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района. Позже загрязнение дошло и до Крыма.

Также сообщалось, что загрязненными оказались более 50 километров прибрежных территорий и 800 квадратных километров акватории.

Ранее россиянам раскрыли, когда пляжи Анапы будут полностью очищены от мазута.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами