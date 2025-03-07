В Анапе произошел новый выброс мазутной крошки

РИА Новости: мазутную крошку выбросило на береговой линии в Анапе

Повторные незначительные выбросы мелкой фракции мазута зафиксированы по всей береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенская в Анапе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

«Мазутную крошку выбросило по всей береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенская», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что новые фрагменты нефтепродуктов собирают в первую очередь.

До этого в пресс-службе МЧС России сообщили, что были зафиксированы участившиеся случаи точечных выбросов мазута по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы.

15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях. В результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылилось в Черное и Азовское моря, его начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района. Позже загрязнение дошло и до Крыма.

Также сообщалось, что загрязненными оказались более 50 километров прибрежных территорий и 800 квадратных километров акватории.

Ранее россиянам раскрыли, когда пляжи Анапы будут полностью очищены от мазута.