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МЧС сообщило об участившихся выбросах мазута в Краснодарском крае

МЧС: потепление привело к учащению выбросов мазута в Краснодарском крае
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МЧС Краснодарского края

Потепление привело к учащению выбросов мазута на побережье Краснодарского края. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Зафиксированы участившиеся случаи точечных выбросов мазута по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы», — рассказали в ведомстве.

До этого глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что пляжи Анапы будут полностью очищены от мазута и готовы к приему отдыхающих к июню 2025 года.

15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях. В результате сильного шквалистого ветра и волнения моря до семи баллов стали причиной аварии танкеров. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылилось в Черное и Азовское моря. После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.

Ранее в Витязево начали тестировать вибромашину для просеивания замазученного грунта.

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