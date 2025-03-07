В ЛНР осудили двух украинок за корректировку огня ВСУ

В ЛНР двум украинкам дали 19 и 20 лет колонии за корректировку огня ВСУ

В Луганской народной республике суд вынес приговоры двум гражданкам Украины, признанным виновными в корректировке артиллерийского огня ВСУ по позициям российских войск. Об этом сообщает Генпрокуратура.

«Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданок Украины Анастасии Баевой и Натальи Джус», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в период с июня по сентябрь 2022 года Баева и Джус собирали и передавали через мессенджеры данные о беженцах в Новоайдарском аграрном колледже и на частном сельхозпредприятии. Эта информация привела к обстрелу ВСУ, в результате которого пострадали мирные жители. Суд приговорил Баеву к 19 годам, а Джус к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В январе суд в Петербурге вынес приговор украинскому гражданину Ивану Забавскому по делу о шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. По данным следствия, осужденный является сторонником действующего руководства Украины и негативно относится к проводимой Россией спецоперации.

Ранее в Херсонской области гражданин Украины был осужден за шпионаж.