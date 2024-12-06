В Херсонской области гражданин Украины был осужден за шпионаж

Херсонский областной суд вынес приговор 37-летнему гражданину Украины, осудив его на 11 лет лишения свободы за шпионскую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, передает ТАСС.

Он занимался сбором информации о перемещениях военной техники.

Указано, что в марте 2022 года обвиняемый, находясь в Новой Каховке Херсонской области, добровольно собирал информацию о передвижении и расположении военной техники, а также о личном составе Вооруженных сил Российской Федерации. Полученные данные он передавал через интернет-мессенджер представителю Службы безопасности Украины. Задержание подозреваемого провели сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

4 декабря Верховный суд Северной Осетии приговорил гражданина Украины к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Обвиняемый передавал украинской стороне сведения о расположении личного состава и техники Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что в России расширят понятие госизмены.