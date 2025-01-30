В Петербурге вынесли приговор гражданину Украины за шпионаж

В Петербурге суд приговорил гражданина Украины к 11 годам колонии за шпионаж

Суд в Петербурге вынес приговор украинскому гражданину Ивану Забавскому по делу о шпионаже в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы.

По данным следствия, осужденный является сторонником действующего руководства Украины и негативно относится к проводимой Россией спецоперации. Мужчина намеревался собирать и передавать данные их по заданию лиц, действующих в интересах иностранной разведки.

Дело рассматривали в закрытом режиме из-за грифа «Совершенно секретно», отметила пресс-служба.

В итоге суд назначил Забавскому наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в исправительной колонии строгого режима.

Также сообщалось, что 30 января в Донецке задержали местного жителя, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. По данным ФСБ, он собирал и передавал украинским кураторам информацию о местах нахождения военной техники российской армии.

Ранее ФСБ показала видео с пойманным в Подмосковье диверсантом.