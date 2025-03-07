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Ликвидированы последствия удара БПЛА по четвертому блоку Чернобыльской АЭС

МВД Украины: ликвидированы последствия удара дроном по Чернобыльской АЭС
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Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Reuters

Последствия попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в защитный купол четвертого блока Чернобыльской АЭС, который произошел в ночь на 14 февраля, ликвидированы. Об этом сообщило МВД Украины в своем Telegram-канале.

«Завершена ликвидация последствий удара... БПЛА по объекту «Укрытие» Чернобыльской АЭС. Мониторинг состояния объекта продолжается», — говорится в сообщении.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии заявляли, что в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает поврежденный четвертый реактор. По данным ведомства, около 1:50 по местному времени сотрудники агентства находились на Чернобыльской площадке и услышали взрыв со стороны саркофага над разрушенным энергоблоком. Позднее появилось видео ночного удара.

Позднее на место прилета БПЛА прибыли эксперты МАГАТЭ. После проверки выяснилось, что в результате падения дрона была пробита облицовка арки. От взрыва образовалось отверстие диаметром около шести метров. Кроме того, было повреждено оборудование и электрические кабели. При этом специалисты уточнили, что структурные опорные балки серьезных повреждений не получили.

Ранее в МАГАТЭ заявили о ядерных рисках в связи с атакой на Чернобыльскую АЭС.

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