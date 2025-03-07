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Суд на Кубани заключил под стражу замглавы управления охраны памятников

В Краснодарском крае арестовали замглавы управления охраны памятников
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Depositphotos

Суд в Краснодарском крае отправил в СИЗО замглавы управления государственной охраны объектов культурного наследия, которую обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом региональный Следственный комитет сообщил в своем Telegram-канале.

По версии следствия, чиновница одобрила изменение границ санатория имени Кирова и разрешила построить на его территории многоэтажный комплекс апартаментов. Позднее помещения в этом доме продали компаниям и физлицам. Своему доверенному лицу, которое помогло ей совершить преступление, женщина уступила девять апартаментов по скидке.

В итоге государству был причинен ущерб на сумму более 320 млн рублей.

До этого сообщалось, что суд Курска арестовал директора ООО «Кремень» Игоря Ругаева по делу о хищении из казны. Его обвиняют в присвоении денег из бюджета, перечисленных «Кремню» в рамках договорных обязательств с «Корпорацией развития Курской области» и предназначенных для строительства фортификационных сооружений.

Ранее стало известно, что глава министерства труда и соцразвития Северной Осетии получила условный срок за превышение полномочий.

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