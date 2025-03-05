Бурильщику разбило голову из-за ЧП на российском месторождении, он находится в коме

В ХМАО бурильщику разбило голову на месторождении, он находится в коме

В ХМАО из-за ЧП на месторождении бурильщику разбило голову, мужчина находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Инцидент произошел 3 марта на Самотлорском месторождении. Командированный из Иркутской области мужчина 1983 года рождения получил тяжелые травмы — его ударило во время резкого перемещения штропов. На кадрах с места происшествия видно, как его резко зажимает между установками.

Пострадавшего доставили в медучреждение. Врачи диагностировали у мужчины открытую черепно-мозговую травму, его ввели в медикаментозную кому. Состояние пациента оценивают как тяжелое.

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