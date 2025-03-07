Хинштейн отреагировал на возбуждение уголовного дела из-за «зубов дракона»

Хинштейн: власти оказывают поддержку следствию по делу о «зубах дракона»

Власти Курской области содействуют следствию, которое идет по делу о качестве оборонительных сооружений «зубы дракона» в регионе. Об этом врио губернатора области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы не только не намерены что-то скрывать, а напротив – заинтересованы в том, чтобы все виновные в коррупции понесли заслуженное наказание», — высказался глава региона.

Он добавил, что власти и силовики не могут проявлять снисходительность по отношению к коррупционерам, особенно, если речь идет об обороне региона.

7 марта стало известно, что в Курской области завели уголовное дело по результатам экспертизы качества установленных в приграничных районах бетонных пирамид, называемых также «зубами дракона».

Заказчиком работ по установке ограждений была Корпорация развития Курской области, которая уже выступает ответчиком в 13 гражданских делах в региональном арбитражном суде.

Ранее сообщалось, что суд арестовал еще одного фигуранта дела Корпорации развития Курской области.