Сраны ВТО призвали к сотрудничеству на фоне ситуации с тарифами

Глава ВТО призвала прислушаться к опасениям США по поводу ситуации с тарифами

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала призвала страны-члены объединения к диалогу и сотрудничеству в ответ на изменение торговой политики США. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в Женеве, Оконджо-Ивеала подчеркнула необходимость внимательно изучить опасения Вашингтона относительно существующей системы тарифов, отметив сдвиг в американской политике после периода их значительного снижения.

«Когда 30 лет назад эта система [ВТО] создавалась, США снизили свои тарифы до довольно низкого уровня — порядка 2,5% — ради выгоды своего населения и всего мира. Теперь США говорят: «Нам это больше не подходит», — подчеркнула глава организации.

Она отвергла утверждения о хаосе в мировой торговле, назвав происходящее скорее сбоем, требующим совместных действий. Оконджо-Ивеала считает, что кооперация между США и другими членами ВТО будет более эффективной, чем эскалация торговых конфликтов.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз разрабатывает ответные меры на возможное введение США тарифов на европейские товары, но продолжает диалог с Вашингтоном.

Ранее Трамп анонсировал новые тарифы на импорт в США.