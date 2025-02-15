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Трамп анонсировал новые тарифы на иностранный экспорт в США

Трамп заявил, что 2 апреля введет тарифы на ввоз автомобилей в США
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 2 апреля введет тарифы на ввоз автомобилей в США. Об этом он заявил на брифинге журналистам в Белом доме, передает ТАСС.

«Я бы сделал это 1 апреля, но я немного суеверен <...> Я сказал, давайте сделаем это 2 апреля. Вы знаете, сколько это стоит? Этот один день стоит очень много денег. Но мы собираемся сделать это 2 апреля, я думаю», — пояснил Трамп.

Пока неизвестно, какой объем пошлин будет вводиться на ввоз иностранных автомобилей в Соединенные Штаты, и будут ли исключения из этой нормы.

До этого Дональд Трамп заявил, что ввел импортные пошлины против Китая на рекордные $600 млрд.

По словам американского президента, ни один другой президент не вводил ограничения в подобном объеме. В Китае уже отреагировали на действия Трампа, назвав решение американской администрации проявлением односторонности и протекционизма.

Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая.

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