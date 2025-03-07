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Генпрокуратура признала нежелательной НПО из Латвии, поддерживающую эмигрантов

Генпрокуратура признала нежелательной латвийскую «АРЭМ»
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Максим Блинов/РИА Новости

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность латвийской неправительственной организации (НПО) «Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов» (АРЭМ). Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Организацию зарегистрировали в Риге в 2018 году. Ее учредителями являются граждане Латвии, которые взаимодействуют с литовской неправительственной организацией «Форум свободной России» на постоянной основе.

Генпрокуратура заявила, что от имени председателя правления АРЭМ в интернете распространяются негативные материалы о российской армии и оправдывающие террористические акты на территории РФ лозунги.

Ассоциация призывает к протестам во время избирательных кампаний, а на ее ресурсах публикуется информация, дискредитирующая российскую власть и силовые структуры. Кроме того, она поддерживает санкционную политику в отношении России, добавили в генпрокуратуре.

На прошлой неделе прокуратура признала нежелательной деятельность двух бельгийских НПО.

Ранее генпрокуратуру попросили признать «Би-би-си» нежелательной организацией.

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