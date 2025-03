В России признали нежелательными две бельгийские НПО

НПО Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party признана нежелательной в РФ

Генеральная прокуратура России признала нежелательными в стране деятельность двух бельгийских НПО — Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее крыло European Liberal Youth. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По данным ведомства, Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party — одна из наиболее антироссийски настроенных политических сил Евросоюза. В Генпрокуратуре РФ заявили, что НПО занимается дискредитацией российской внутренней и внешней политики, обвиняя органы власти в нарушении демократических принципов, прав и свобод граждан.

13 февраля Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность португальской неправительственной организации «Ассоциация свободных россиян» (Associaҫa͂o de russos livres).

В ГП рассказали, что организацию основали в 2022 году эмигранты из России, и они открыто выступают за свержение власти в России, против специальной военной операции, а также собирают деньги для ВСУ.

Ранее Генпрокуратуру попросили признать нежелательной в России сеть школ IHWO.