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Генпрокуратуру попросили признать «Би-би-си» нежелательной организацией

RTVI: Генпрокуратура может признать нежелательной телерадиокомпанию Би-би-си
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Алексей Майшев/РИА Новости

Генпрокуратуру попросили признать британскую телерадиокомпанию «Би-би-си» нежелательной организацией. Об этом рассказал член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских телеканалу RTVI.

«На данный момент я сделал запрос в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть факты и принять решение, если будут основания признать «Би-би-си» нежелательной организацией на территории Российской Федерации», — рассказал Альшевских.

По его словам, на это есть несколько причин. Одна из них — распространение фейков и дискредитация Вооруженных сил (ВС) РФ. Парламентарий подчеркнул, что это СМИ «обливало Россию и ВС грязью» и обвиняло в военных преступлениях.

Еще одной причиной Альшевских назвал распространение негативных кадров российской глубинки. По его словам, со стороны «Би-би-си» это делается для того, чтобы показать, «что все плохо».

Альшевских добавил, что другие издания, а также сами жители России уже обращали внимание на подобные материалы «Би-би-си» и призвал дождаться ответа Генпрокуратуры.

20 февраля «Би-би-си» объявила о закрытии своего офиса в Азербайджане. Утверждается, что вынужденное решение закрыть офис этого СМИ в стране было принято после получения устного предписания из МИД республики.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России сербскую НПО.

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