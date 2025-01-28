Российская чиновница вместо оплаченного Адлера улетала в Турцию и попала под следствие

Красноярская чиновница вместо Адлера улетела в Турцию и попала под следствие

В Красноярском крае в отношении 54-летней заместитильницы главы Кежемского района возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в 2016 году женщина, возглавляя Ревизионную комиссию района, издала распоряжение о порядке компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно в пределах РФ. Документ распространялся на членов комиссии. При этом постановление, согласно данным ведомства, противоречило одному из нормативно-правовых актов органа местного самоуправления.

В апреле 2017 года чиновница отправилась на отдых в турецкий Бодрум, на дорогу до которого потратила 200 тысяч рублей. После поездки она незаконно возместила 95 тысяч рублей, указав, что она получает средства якобы за дорогу до Адлера.

«Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения», — уточнили в ведомстве.

Также устанавливается причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.

Ранее чиновнице краснодарского Роспотребнадзора и ее подчиненным вынесли приговор за взятки.