Флорист рассказала, какие цветы нельзя дарить на 8 Марта

На 8 Марта женщинам не стоит дарить окрашенные цветы, потому что они могут испачкать руки и одежду. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала флорист Яна Аяпбергенова.

По ее словам, в качестве подарка не подойдут и искусственные цветы, потому что у многих они ассоциируются с трауром. Кроме того, неудачным вариантом может стать кактус, если он не входит в предпочтения девушки, и одна роза в целлофане.

«Одну розу можно подарить в качестве комплимента, но без прозрачной пленки и гипсофила. Больше половины населения России обожают дарить розу в целлофане и еще с веточкой гипсофила, а это считается прошлым веком. Поэтому, если дарить розу, то только одну и без всего», — уточнила Аяпбергенова.

В преддверии 8 Марта врач-аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа до этого предупредила о том, что некоторые цветы могут вызвать аллергию. По ее словам, самые опасные — лилии. К аллергенным она также отнесла сирень и жасмин, в которых тоже много пыльцы. При этом самыми безопасными являются тюльпаны, добавила Лапа.

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