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Карнавал, Волочкова и Гаврилина рассказали о лучших подарках на 8 Марта

Певица Карнавал: на 8 Марта нужно дарить эмоции и впечатления
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karna.val/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Валя Карнавал считает лучшим подарком на 8 Марта тот, который будет дарить эмоции и впечатления. Об этом она рассказала kp.ru.

Она посоветовала мужчинам подарить билеты на концерт, в SPA-салон или небольшое путешествие. Балерина Анастасия Волочкова призналась, что самыми необычными подарками к 8 Марта в ее жизни были самолет цветов и калейдоскоп для остановки мыслей.

«Лучший подарок на 8 марта мне присылал Сулейман Керимов. Это был частный самолет, заполненный полностью всеми видами цветов, которые только существуют на земле, всех расцветок. <...> Одним из необычных подарков был калейдоскоп для того, чтобы я смотрела вот в маленькое отверстие, стеклышко и успокаивала свои мысли, свой мозг и останавливалась хоть когда-то в своем круговороте жизни, хотя бы на пять минут», — поделилась Волочкова.

Актриса и певица Юля Гаврилина ответила, что лучшим вариантом в этот день станет презент, сделанный с душой. По ее мнению, в этом случае он не может быть плохим.

Накануне сваха и телеведущая Роза Сябитова говорила, что парфюм является плохим подарком на 8 Марта, если человек не знает о предпочтениях девушки.

Ранее была названа средняя цена букета в преддверии 8 Марта.

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