Москвичам рассказали о погоде 8 марта

Синоптик Позднякова: 8 марта в Москве и МО будет +7°C

8 марта температура воздуха в Москве и Московской области приблизится к отметке +7°C. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Некоторые модели показывают, что температура воздуха может достигнуть даже рекордных значений +8 градусов. Так было в памятном и комфортном 2020 году. Поэтому будем надеяться, что погода не обманет нас на праздники, радуя солнцем и теплом», — сказала метеоролог.

Она также предупредила, что сейчас наблюдается неустойчивый магнитный фон, что может сказаться на самочувствии.

До этого Позднякова говорила, что к 8 марта снег в Москве полностью растает. Этому, по ее словам, будут способствовать положительная температура воздуха и дождь.

С 2 по 7 марта в столице выпадет около трети месячной нормы осадков, то есть порядка 13 мм, отметила эксперт.

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