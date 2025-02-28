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Гидрометцентр спрогнозировал москвичам аномально теплое начало весны

Синоптик Вильфанд: март начнется в Москве с аномально высокой температуры
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Илья Питалев/РИА Новости

Весна в столичном регионе начнется с аномально теплой погоды. Так, в первый день марта в Москве температура воздуха превысит среднесуточную норму на два градуса, а затем аномалия достигнет четырех градусов, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас антициклон начинает отходить от столицы на юго-восток, из-за чего солнечную погоду сменит облачность. Уже ближайшей ночью температура воздуха существенно вырастет, ожидается -5...-7 градусов, завтра днем прогнозируется -1...+3 градуса в столице и до -1 градуса в области.

«То есть уже в субботу, в первый день марта, температура будет выше нормы примерно на 2 градуса», — отметил Вильфанд. — «В воскресенье — понедельник примерно такая же ситуация. Ночные температуры будут повышаться».

В воскресенье и понедельник ночью ожидается -2...-7 градусов, во вторник и среду 0...-5 градусов. Днем также сохранится небольшой плюс – так в среду прогнозируется от 0 до +5 градусов, что выше нормы уже на 3-4 градуса.

При этом начало марта обойдется без существенных осадков, пройдут лишь небольшой мокрый снег и дождь, пообещал синоптик. Он также предупредил об ожидаемом резком понижении атмосферного давления: от воскресенья к вторнику оно упадет сразу на 20 мм ртутного столба.

В целом такой прогноз не означает, что снега больше вообще не будет – обычно март имеет среднеклиматическую отрицательную температуру в столичном регионе. Однако уже можно с уверенностью прогнозировать ранний сход снега, так как при норме на март в 36-37 см на сегодня высота покрова не превышает 3 см. С учетом того, что сугробы в десять раз меньше, чем обычно, растаю они стремительно, заключил Вильфанд.

Ранее москвичам рассказали о погоде в марте.

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