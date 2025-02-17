Иностранец попытался вывезти из РФ более 400 изделий из янтаря

В Калининграде на таможне задержали иностранца за вывоз 400 изделий из янтаря

Калининградские таможенники задержали 68-летнего гражданина Германии, который планировал вывезти из России сотни изделий из янтаря. Об этом сообщили в пресс-службе областной таможни.

Как уточнили в ведомстве, мужчина следовал из России в Польшу на машине через пропускной пункт «Мамоново-2». Инспекторам он сказал, что товаров для декларирования у него нет. Однако во время проверки сотрудники службы обнаружили сотни янтарных изделий весом более двух килограммов.

«Согласно заключению таможенного эксперта, изъятый товар является сувенирной продукцией из янтаря в количестве 420 штук, часть из них – с инклюзами (ископаемые остатки организма, сохранившиеся в янтаре — «Газета.Ru»). Рыночная стоимость задержанного составила свыше 245 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье «Недекларирование», весь янтарь конфисковали и передали Росимуществу.

Ранее в Калининграде нашли новый вид древней осы в янтаре.