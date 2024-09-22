В балтийском янтаре обнаружили неизвестный вид осы

Ученые Музея янтаря в Калининграде открыли до этого неизвестный вид осы возрастом около 40 миллионов лет. О находке сообщается на сайте учреждения.

«Сотрудникам музея понадобилось около двух лет работы для выяснения истинного положения этого экземпляра в эволюционной системе», — говорится в публикации.

Как отметили эксперты, описанный новый вид получил латинское название Twangste belokobylskiji. По данным ученых, этот неизвестный вид является представителем утраченной эволюционной линии.

Интерес в находке представляет архаичное строение тела, которая при этом сочетает в себе также черты высокой морфологической организации. Ученые поясняют, что это обозначает признаки более совершенного строения.

По мнению сотрудников музея, этот факт объясняется длительной историей эволюционирования, которое берет свое начало с эпохи динозавров. Около 40 миллионов лет назад этот вид осы окончательно вытеснен другими, более совершенными видами насекомых.

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