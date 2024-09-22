Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В балтийском янтаре обнаружили неизвестный вид осы

В Калининграде нашли новый вид древней осы в янтаре

close
Shutterstock/FOTODOM

Ученые Музея янтаря в Калининграде открыли до этого неизвестный вид осы возрастом около 40 миллионов лет. О находке сообщается на сайте учреждения.

«Сотрудникам музея понадобилось около двух лет работы для выяснения истинного положения этого экземпляра в эволюционной системе», — говорится в публикации.

Как отметили эксперты, описанный новый вид получил латинское название Twangste belokobylskiji. По данным ученых, этот неизвестный вид является представителем утраченной эволюционной линии.

Интерес в находке представляет архаичное строение тела, которая при этом сочетает в себе также черты высокой морфологической организации. Ученые поясняют, что это обозначает признаки более совершенного строения.

По мнению сотрудников музея, этот факт объясняется длительной историей эволюционирования, которое берет свое начало с эпохи динозавров. Около 40 миллионов лет назад этот вид осы окончательно вытеснен другими, более совершенными видами насекомых.

Ранее в Германии обнаружили могилу «восставшего мертвеца» XVII века.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами