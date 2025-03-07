В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за ЧС, связанной со взрывами. Об этом сообщает РБК.

Режим повышенной готовности был введен из-за «угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной взрывами, нарушением условий жизнедеятельности населения».

По данным РБК Ростов, 7 марта 2025 года силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в Усть-Донецком районе Ростовской области.

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над регионами РФ.

37 дронов были сбиты над Брянской областью, 20 — над Рязанской областью, 17 — над Курской областью, 17 — над Саратовской областью, семь — над Ростовской областью, шесть — над Белгородской областью, три — над Воронежской областью. Еще по два беспилотника сбиты над Тульской, Орловской и Липецкой областями, а по одному дрону перехватили над территориями республики Крым и Москвой, шесть — над Московской областью.

Ранее в России приняли закон о получении земельных участков пострадавшими из-за боев и ЧС.