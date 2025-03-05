В России приняли закон о получении земельных участков пострадавшими из-за боев и ЧС

Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтении закон, который устанавливает особенности получения земельных участков гражданами и организациями, чьи земли пострадали во время боевых действий и чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом, ссылаясь на главу комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, сообщает ТАСС.

По словам депутата, законопроект был согласован с губернаторами Белгородской и Курской областей Вячеславом Гладковым и Александром Хинштейном. Принятый закон значительно меняет ныне существующие принципы предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам, которые пострадали в результате боевых действий и чрезвычайных ситуаций. Новые нормы будут распространяться как на приграничные территории, так и на новые регионы Российской Федерации.

Так, по старым правилам земельный участок от государства можно было получить бесплатно только один раз. Принятые изменения устанавливают исключение для тех, чьи участки стали непригодны из-за боевых действий или природных либо техногенных катастроф. При этом за пострадавшими закрепляется право собственности на прежний участок.

Кроме того, важное изменение в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей позволит им вести хозяйственную деятельность, избегая долгих бюрократических процедур. Они могут брать новый участок, находящийся в том же регионе, в аренду сроком до 10 лет. При этом размер нового участка на 15% может превышать старый.

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Ранее Путин назвал число получателей помощи в Курской области.