В Сибири наказали кондуктора автобуса, напавшего на пассажирку

В мэрии Новосибирска рассказали о наказании для кондуктора, которая пнула в спину пассажирку автобуса № 57. Об этом сообщает издание Ngs.ru.

«Кондуктору автобуса государственного регистрационного номера Е 636 ВК снизили премию на 25%. Информации об увольнении кондуктора и расторжении трудового договора с ней от перевозчика не поступало», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Также перевозчик провел повторный инструктаж по культуре обслуживания пассажиров.

Инцидент, за который кондуктор понесла наказание, произошел 22 декабря. По словам пассажирки, кондуктор стала агрессивно себя вести, когда у женщины не прошла оплата по карте, а затем толкнула пассажирку в спину, когда та покидала автобус.

Ранее на Урале женщину выбросило из автобуса из-за рано закрывшихся дверей.