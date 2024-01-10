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Агрессивный пассажир вытолкал петербурженку из автобуса после не прошедшей оплаты проезда

В Петербурге пассажир автобуса вытолкал женщину, у которой не прошла оплата проезда

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге местную жительницу вытолкали из автобуса после того, как у нее не получилось оплатить проезд. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в начале января в автобусе, который следовал по маршруту №10. По словам, 28-летней женщины, она зашла в автобус, приложила транспортную карту к валидатору, увидела, что на ней кончились средства, после чего с помощью смартфона пополнила баланс карты. Далее пассажирка попыталась активировать средства, повторно приложив проездной к валидатору, но у нее ничего не вышло.

«Такое случается, потому что некоторые валидаторы в наземном транспорте неисправны, с них не получается произвести активацию положенных на проездной денежных средств. В неисправность своего «Подорожника» я не поверила», — поделилась петербурженка.

По словам пассажирки, кондуктор в автобусе не поверила в неисправность валидаторов и требовала оплаты проезда и якобы стала повышать на женщину голос и толкать ее к выходу, но после того, как петербурженка включила запись на смартфоне, отошла в сторону.

Однако после этого дело кондуктора продолжил другой пассажир. Он начал кричать на женщину и грубо выталкивать ее из автобуса.

«Агрессивно отцеплял мои руки от поручня, за который я держалась, кричал», — рассказала пассажирка, добавив, что мужчине удалось выгнать ее на одной из остановок.

После инцидента она обнаружила, что поранилась. Ей потребовалась помощь медиков. Потерпевшая написала заявление в полицию и жалобу в Роспотребнадзор.

Ранее в Сибири наказали кондуктора автобуса, напавшего на пассажирку.

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